Demern: Unbekannte stehlen Teile eines Traktors

In Demern im Landkreis Nordwestmecklenburg haben Unbekannte in den vergangenen Tagen mehrere Bauteile eines Traktors gestohlen. Laut Polizei verschafften sie sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt zu der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der oder die Unbekannten demontierten diverse Teile des Traktors. Der entstandene Schaden liegt den Angaben zufolge bei 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise von Zeugen.

