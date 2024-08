Stand: 27.08.2024 08:41 Uhr Crivitz: Unfallhergang wirft Fragen auf - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bittet um Hinweise nach einem Autounfall, der in Crivitz bereits vergangenen Donnerstag passiert ist. Laut Polizei war dort ein geparktes Auto auf ebener Fläche von einem Supermarktparkplatz in zwei Fahrzeuge eines Autohauses gekracht. Und das während die 59-jährige Besitzerin einkaufen war. Laut Polizei hat die Besitzerin angegeben, beim Parken des Autos die Handbremse angezogen und ein Gang eingelegt zu haben. Trotzdem überfuhr der Renault Twingo der Frau rückwärts zwei Bordsteine und kam auf der Ausstellungsfläche eines Autohauses zum Stehen, als es mit zwei abgestellten Autos zusammenstieß. Der Schaden beträgt rund 4.500 Euro. Wer etwas gesehen hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Sternberg zu melden.

