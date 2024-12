Stand: 13.12.2024 17:50 Uhr Christmas-Ride Schwerin findet 2024 nicht statt

In Schwerin fällt der traditionelle Christmas-Ride mit Spendensammlung in diesem Jahr aus. Die weihnachtlich geschmückte Moped- und Motorrad-Ausfahrt, die in den Vorjahren hunderte Fahrer in die Landeshauptstadt zog, wurde nicht genehmigt. Grund sind Missverständnisse bei der Anmeldung der Veranstaltung. Laut der Stadtverwaltung war aus den Unterlagen nicht ersichtlich, dass es sich um eine Versammlung zur kollektiven Meinungsäußerung handelt. Verschärfte Regelungen des Landesinnenministeriums sehen vor, dass der Fokus solcher Veranstaltungen auf der Meinungsäußerung liegen muss. Mit der Aktion sollten Spenden für die Stiftung Kinderherz gesammelt werden, die Kinder mit Herzerkrankungen unterstützt. Für das kommende Jahr kündigten der Veranstalter und die Stadt an, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten, um persönliches Engagement für gemeinnützige Zwecke zu ermöglichen.

