Busfahrer in Wismar mit Reizgas verletzt: Polizei sucht Zeugen

In Wismar ist am Donnerstagabend ein Busfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er einem bislang noch unbekannten Mann die Mitfahrt in der Rudolf-Breitscheid-Straße verweigert, weil er keinen gültigen Fahrausweis vorlegen konnte. Daraufhin soll er Reizgas im Bus versprüht haben. Der 41-Jährige Busfahrer musste medizinisch behandelt werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei keinen Tatverdächtigen ermitteln. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Angreifer um einen Jugendlichen gehandelt haben. Die Polizei in Wismar bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Zeugen können sich unter der Telefonnummer (03841) 20 30 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

