Stand: 06.08.2024 11:30 Uhr Bürgerforum in Boizenburg: DB ohne Antworten zu Streckensperrungen in MV

Mehr als 100 Menschen haben am Montagabend an einem Bürgerforum in Boizenburg teilgenommen. Es ging um die kommenden, umfassenden Sperrungen der Bahnstrecken Hamburg - Schwerin und Hamburg - Berlin. Bahnreisende müssen sich vom 16. August an bis zum Ende des Jahres auf teils massive Einschränkungen einstellen. Bei dem Forum in Boizenburg waren unter anderem Vertreter von der Deutschen Bahn (DB), aus der Politik und vom Fahrgastverband PRO BAHN anwesend. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sprach zu Beginn bezüglich der Sperrungen von einer Zumutung für alle, die auf die Bahnverbindung angewiesen sind. Er wollte das Bauprojekt an sich aber nicht in Frage stellen. Später am Abend wollten die Anwesenden Details vom Verantwortlichen der DB, Alexander Kaczmarek, erfahren - etwa, wie der Schienenersatzverkehr funktioniert oder wie darüber informiert wird. Konkrete Antworten hatte Kaczmarek jedoch nicht. Er appellierte vielmehr an die Bürgerinnen und Bürger, weiterhin Lösungen vorzuschlagen und mit der DB in Kontakt zu bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 06.08.2024 | 12:30 Uhr