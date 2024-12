Stand: 09.12.2024 17:27 Uhr Brand in Ludwigslust: Doppelhaushälfte brennt noch immer

Am Montagvormittag ist eine Garage in Ludwigslust in Brand geraten. Die Flammen haben dann auf die angrenzende Doppelhaushälfte übergegriffen. Zwei Bewohner des Hauses mussten vor Ort medizinisch versorgt werden und kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauern seit dem Vormittag an. Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis sind im Einsatz. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar.

