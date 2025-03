Stand: 16.03.2025 09:21 Uhr Boxclub Traktor im Finale der ersten Boxbundesliga

Der Boxclub Traktor Schwerin steht als erstes Team im Finale der ersten Box-Bundesliga. Die Schweriner Boxer besiegten am Sonnabendabend zu Hause die Chemnitzer Wölfe mit 12 zu 9. Der Gegner im Finale ist dann der Boxclub Marburg. Gegen die Hessen boxt das Traktor Team dann einmal auswärts und anschließend zu Hause in der Palmberg Arena, vorraussichtlich am 3. Mai. In dieser Saison der ersten Box-Bundesliga sind nur drei Teams dabei: der BC Marburg, der BC Chemnitz und der BC Traktor.

