Stand: 24.01.2025 11:52 Uhr Boltenhagen: Neujahrsbaden für 2025 abgesagt

Das Neujahrsbaden in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) fällt in diesem Jahr aus. Es konnte wegen des Sturms an Silvester und Neujahr nicht stattfinden, sollte aber im Februar nachgeholt werden. Am Freitag hat das Ostseebad bekannt gegeben, dass die Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen wird. Grund dafür seien finanzielle und logistische Gründe. Die Verwaltung in Boltenhagen betont aber auch, das Neujahrsbaden bleibe ein Neujahrsbaden und soll am 1. Januar 2026 wieder stattfinden.

VIDEO: Neujahrsbaden gegen den Silvesterkater (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 24.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg