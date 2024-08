Stand: 23.08.2024 14:23 Uhr Blauzungenkrankheit auch im Landkreis Nordwestmecklenburg

Nach Fällen Anfang des Monats im Kreis Ludwigslust- Parchim ist die Blauzungenkrankheit jetzt auch im Nordwestkreis aufgetreten. In einer Hobbyschafhaltung in Groß Trebbow waren zwei Mutterschafe schwer erkrankt, bei einem von ihnen wurde das Virus nachgewiesen. Die Tiere hatten Fieber und Schluckbeschwerden, das Maul hatte sich verfärbt. Die betroffenen Schafe waren nicht gegen das Virus geimpft. Eine Impfung ist seit rund zwei Monaten zugelassen und wird durch die Tierseuchenkasse mit einer Beihilfe unterstützt. Die Blauzungenkrankheit ist mittlerweile auch in Brandenburg, Sachsen- Anhalt und Thüringen nachgewiesen. Deswegen gelten keine Beschränkungen mehr für den Handel mit Tieren. Die Krankheit wird nicht von Tier zu Tier übertragen, sondern über kleine Mücken, sogenannte Gnitzen. Für Menschen ist das Virus ungefährlich. Auch Fleisch und Milch können ohne Bedenken verzehrt werden.