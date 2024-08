Stand: 22.08.2024 06:08 Uhr Betrunkener Autofahrer fährt in Gegenverkehr

Nahe Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist in der Nacht zu Donnerstag ein betrunkener Autofahrer in den Gegenverkehr gefahren und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wurden der 34-jährige deutsche Fahrer und die 39-jährige Frau im entgegenkommenden Kleinwagen leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus nach Schwerin. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem Mann fast 2,5 Promille. Der Schaden liegt bei 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der 34-jährige Fahrzeugführer wird sich nun aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen, so eine Polizeisprecherin.

