Stand: 05.12.2024 08:03 Uhr Benefizkonzert in Schwerin: Mehr als 7000 Euro Spenden für "Hand in Hand"

Auf der Bühne des Mecklenburgischen Staatstheaters standen am Mittwochabend 180 Musiker und Musikerinnen des Schweriner Goethegymnasiums. Gespielt und gesungen haben das sinfonische Blasorchester der siebten und achten Klassen, der Spatzenchor, der Kinderchor und die Blasmusiker bis zur zwölften Klasse. Genau 7.447,64 Euro sind am Abend beim Benefizkonzert des Goethegymnasiums zusammengekommen. Mit mehr als 500 Besuchern, vor allem Eltern, Großeltern und Geschwistern der Musiker, war das Große Haus bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die Spenden kommen der NDR-Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zugute, bei der in diesem Jahr Projekte gegen die Einsamkeit unterstützt werden.

