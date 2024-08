Stand: 25.08.2024 11:32 Uhr Bauarbeiten: Ortsumgehung Schwerin-Neumühle wird erneuert

Das Schweriner Straßenbauamt erneuert auf der B106 die Ortsumgehung im Bereich Schwerin-Neumühle. Die Asphaltdecke der Fahrbahn in Richtung Ludwigslust wird saniert. Ab Montag wird die Baustelle vorbereitet. Laut Straßenbauamt wird deshalb die Fahrbahn verengt. Der Baubeginn ist dann am 02. September. Dazu wird dann die Anschlussstelle Neumühle voll gesperrt. Eine Umleitung führt während der Bauarbeiten über den Kreisverkehr Klein Rogahn bis zur Anschlussstelle Görries. Mitte September soll alles fertig sein, so das Straßenbauamt. Eine viertel Million Euro wird das Bauvorhaben kosten.

