06.01.2025 Bau des Interspa-Resort im Schweriner Süden verzögert sich

Das ehemalige Sport- und Freizeitzentrum Belasso im Schweriner Süden wird momentan modernisiert und umgebaut. Auch ein neues Hotel und weitere Saunen sind dort geplant - und sollten eigentlich schon Ende vergangenen Jahres eröffnet werden. Doch die Bauarbeiten verzögern sich, denn es gab Einwände von Nachbarn. Dadurch mussten die Architekten die Pläne anpassen, sagte ein Sprecher der Interspa-Gruppe, die dort baut. Dadurch, dass die Baufirmen inzwischen an anderen Baustellen eingesetzt wurden, müsse jetzt auch der Bauablauf neu geplant werden, so der Sprecher weiter. Ein neues Fitness-Studio, eine Bowlingbahn und Tennisplätze im ehemaligen Belasso können aktuell bereits ganz oder in Teilen genutzt werden. Im ersten Quartal sollen ein Kinderland und weitere Bereiche der Bowlingbahn folgen. Eine Eröffnung der übrigen Bereiche und des Hotels wird nach Angaben des Sprechers noch in diesem Jahr angestrebt. Die Interspa Gruppe betreibt auch das Wonnemar in Wismar.

