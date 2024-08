Stand: 11.08.2024 09:28 Uhr Banzkow: Brand in Legehennenbetrieb - Betreiberin löscht selbst

In einem Legehennenbetrieb in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Laut Feuerwehr war ein Förderband für Eier am gegen halb sieben in Flammen aufgegangen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Betreiberin der Anlage konnte nach Polizeiangaben den Brand selbst löschen, bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf. Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei 20.000 Euro. In dem Legehennenbetrieb leben etwa 30.000 Tiere.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim