Stand: 08.08.2024 16:08 Uhr B321-Sperrung bei Pinnow bis zum Wochenende aufgehoben

Die Sperrung auf der B321 bei Pinnow soll am Freitagmittag aufgehoben werden. Eigentlich war die Sperrung bis zur kommenden Woche geplant. Laut dem Landesamt für Straßenbau sind die Arbeiten an der Fahrbahn aber bereits seit einigen Tagen abgeschlossen. Baumaßnahmen an den unterirdischen Leitungen, die parallel durchgeführt wurden, sind nun ebenfalls beendet. Letzte Versiegelungen an der Baustelle sollen am Freitag im Laufe des Vormittags stattfinden. Aufgrund der Bauarbeiten bei Pinnow mussten Autofahrerinnen und Autofahrer wochenlang eine fast 50 Kilometer lange Umleitung über Leezen und Cambs nutzen. Sobald die Sperrung aufgehoben ist, entfällt auch diese Umleitung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin