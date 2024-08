Stand: 22.08.2024 15:07 Uhr Autobahnkreuz Wismar: Auf- und Abfahrten wieder frei

Die Auf- und Abfahrten zur A14 und zur A20 am Autobahnkreuz Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind wieder frei. Die Anschlusstellen waren seit Donnerstagmorgen in beiden Fahrtrichtungen teilweise gesperrt. Grund waren Überprüfungen der sogenannten Schilderbrücken über den Autobahnen, so die Autobahn GmbH. Autofahrer mussten die jeweils nachfolgenden Abfahrten benutzen und den Umleitungen folgen. Seit dem frühen Donnerstagnachmittag sind die Sperrungen aufgehoben.

