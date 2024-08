Stand: 21.08.2024 14:05 Uhr Autobahnkreuz Wismar: Auf- und Abfahrten kurzzeitig gesperrt

Am Autobahnkreuz Wismar werden am Donnerstag (22. August) kurzzeitig die Auf- und Abfahrten zur A20 und zur A14 (beide im Landkreis Nordwestmecklenburg) gesperrt. Grund sind Überprüfungen der sogenannten Schilderbrücken über den Autobahnen, so die Autobahn GmbH. Die Sperrungen sollen gegen 8 Uhr beginnen und bis etwa 14 Uhr andauern. Autofahrer sollen in dieser Zeit die jeweils nachfolgenden Abfahrten benutzen oder den ausgeschilderten Bedarfsumleitungen folgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 21.08.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg