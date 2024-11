Stand: 25.11.2024 07:18 Uhr Aussichtsturm im Wismarer Bürgerpark wieder freigegeben

Der Aussichtsturm im Wismarer Bürgerpark wird am Montag wieder freigegeben. Mehr als ein halbes Jahr war er für Besucher gesperrt. Schäden an der Stahlkonstruktion mussten repariert werden. Schraubverbindungen wurden überarbeitet, der Korrosionsschutz ausgebessert und ein neuer Schutzanstrich aufgetragen. Etwa 50.000 Euro hat das insgesamt gekostet. Am Vormittag wird nun der Bauzaun entfernt. Die oberste Plattform des Turmes befindet sich in 28 Metern Höhe. Seit etwa 20 Jahren steht der Turm auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg