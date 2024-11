Stand: 01.11.2024 16:50 Uhr Bei Dobin am See: Couch sorgt für mehrere Kollisionen

Auf der A14 bei Dobin am See sorgte Mittwoch Abend eine Couch für mehrere Kollisionen. Ein noch verpacktes Sofa fiel gegen 19 Uhr zwischen Jesendorf und Schwerin-Nord von einem noch unbekannten Fahrzeug - in der Folge stießen drei Fahrzeuge mit dem Möbelstück zusammen, vier weitere überfuhren die Überreste der Couch. Wie die Polizei mitteilte, mussten wegen des Unfalls zwei der Fahrzeuge abgeschleppt werden - verletzt wurde niemand. Ingesamt ist laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden.

