Stand: 28.10.2024 16:30 Uhr Vellahn: Feuer in Schuppen ausgebrochen

In Vellahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist in der Nacht ein Schuppen mit landwirtschaftlichen Maschinen in Brand geraten. Laut Polizei war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache gegen halb zwei in der Nacht ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass der Schuppen in sich zusammenstürzte. Mensch wurden nicht verletzt, der Schaden liegt bei rund 15.000 Euro.

