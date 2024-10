Stand: 18.10.2024 15:51 Uhr Proseken bei Wismar: Gedenken an Neues Forum vor 35 Jahren

Mitte Oktober 1989 brachte Thomas Beyer - der heutige Bürgermeister von Wismar - den Aufruf des Neuen Forums nach Proseken. Der dortige Pfarrer Manfred Harloff vervielfältige das Dokument auf bis zu 3.000 Exemplare. Am 18. Oktober 1989 öffnete der dann seine Kirche: 2.000 Menschen kamen um über die Missstände in der DDR zu diskutieren. Auch davon motiviert, versammeln sich drei Wochen später 50.000 Menschen Wismar zu einer Massendemonstration. Ähnlich passierte das auch in vielen anderen Orten der DDR. Drei Tage später fiel die Mauer.

Diese Veranstaltung des Neuen Forums vor 35 Jahren wird als Beginn der Massendemonstrationen in Wismar und Umgebung angesehen. Das wird in Proseken mit einem Konzert gefeiert: "Gegen Vergessen - für eine lebendige Demokratie". 17 bis 19 Uhr in der Kirche von Proseken.

