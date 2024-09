Stand: 06.09.2024 15:10 Uhr Schwerin: Neues Wandgemälde am Schweriner Schlachtermarkt

Ein großes Wandgemälde des Künstlers Tino Bittner auf dem Schweriner Schlachtermarkt steht kurz vor seiner Fertigstellung. Es ist der erste Teil einer Bildserie im Stadtraum unter dem Titel "AllerHand". Dabei stehen die Hände aus dem Gemälde eines holländischen Meisters aus dem 17. Jahrhundert im Mittelpunkt. Sie werden originalgetreu wiedergegeben, der Rest des Original-Gemäldes ist Staffage und wird in groben Pixeln dargestellt. So entsteht aus Sicht des Künstlers eine neue Projektionsfläche für die Reflexion der eigenen Handlungsfelder. Das Bild entsteht anlässlich der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in der Landeshauptstadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 06.09.2024 | 15:10 Uhr