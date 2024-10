Stand: 26.10.2024 07:30 Uhr AfD-Fraktion in Wismarer Bürgerschaft wird kleiner

Die AfD-Fraktion in der Wismarer Bürgerschaft wird kleiner: Fraktions-Mitglied Alexandra Petter ist aus Wismar weggezogen. Somit verliert sie ihren Sitz in der Bürgerschaft. Da die AfD keine Nachrücker hat, entfällt der Platz ersatzlos. Das teilt die Gemeindewahlleitung mit. Nach der Kommunalwahl im Juni besetzte die Partei nur sechs der ihr zustehenden acht Sitze. Mit 22,6 Prozent der Wählerstimmen war sie zur zweitstärksten Kraft in die Wismarer Bürgerschaft gewählt worden. Da die SPD zehn und die CDU sieben Sitze hat, ist die AfD nun drittstärkste Kraft. Danach folgt die Linke mit vier Sitzen. Somit schrumpft jetzt die eigentlich 37 Sitze große Bürgerschaft auf 34.

