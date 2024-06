Stand: 10.06.2024 11:46 Uhr Bürgerschaft Wismar: SPD stärkste Kraft bei Kommunalwahl

Bei der Wahl zur Bürgerschaft in Wismar hat die SPD die meisten Stimmen erhalten. Für die SPD stimmten 25,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler, das sind 15.203 Stimmen. Auf Platz zwei kommt die AfD mit 22,6 Prozent. Das entspricht 13.407 Stimmen.

CDU in Wismar auf Platz 3

Die CDU hat bei der Wahl zur Stadtvertretung in Wismar 20 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Auf Platz vier liegt dem vorläufigen Endergebnis zufolge die Linke mit 9,6 Prozent aller Stimmen. In der Bürgerschaft sitzen nun die Mitglieder von 8 Gruppierungen. Die meisten Sitze haben die SPD (10 Sitze), die AfD (8 Sitze) und die CDU (7 Sitze). Die Wahlbeteiligung bei der Wahl zur Bürgerschaft in Wismar lag bei 58,6 Prozent.



