Stand: 10.10.2024 07:58 Uhr A24 zwischen Wittenburg und Zarrentin: Sperrung wegen Unfall

Nach einem Unfall auf der A24 zwischen Wittenburg und Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist die Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist dort ein Fahrzeug gegen halb 7 in die Mittelplanke gefahren. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Laut Polizei sind insgesamt vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Feuerwehr und Rettungswagen sind bereits vor Ort, ein Abschleppwagen ist auf dem Weg. Die Vollsperrung könnte den Angaben nach noch bis in den Vormittag andauern.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim