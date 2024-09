Stand: 27.09.2024 16:30 Uhr A20-Gewerbepark: Grevesmühlen sichert sich weitere Grundstücke

Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat sich weitere Grundstücke für den neuen Gewerbepark an der A20 gesichert. Die Stadtvertreter haben am Donnerstagabend grünes Licht für den Tausch mehrerer Grundstücken gegeben. Damit gehören Grevesmühlen nun fast alle Grundstücke, die für den Gewerbepark an der Autobahn benötigt werden. Die Gemeinde Upahl, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist, muss sich die Grundstücke auf ihrer Seite noch sichern. Ersten Schätzungen zufolge soll allein die Erschließung des Gebietes etwa 45 Millionen Euro kosten, dafür gibt es dann aber auch Förderungen zum Beispiel vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Die Baumaßnahmen sollen erst beginnen, wenn sich Investoren und Grevesmühlen und Upahl vertraglich gebunden haben. Eigentlich sollte die Hälfte der Fläche für einen neuen Amazon-Standort genutzt werden. Das Unternehmen machte jedoch kurz vor Vertragsabschluss einen Rückzieher.

