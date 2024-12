Stand: 18.12.2024 07:13 Uhr A14 bei Schwerin: Auto überschlägt sich nach Überholmanöver

Auf der A14 in Richtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Schwerin Nord und Schwerin Ost, kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Ein 19-Jähriger verlor beim Überholen eines Lkws die Kontrolle über sein Auto, krachte in die Leitplanke und überschlug sich. Der Wagen blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer hatte Glück und wurde nicht schwer verletzt. Er kam vorsichtshalber aber ins Krankenhaus. Die Autobahn war für zwei Stunden gesperrt. Der Schaden laut Polizei: etwa 10.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin