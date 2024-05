Stand: 05.05.2024 16:01 Uhr Wismar: Aktion "Kidical Mass" weist auf Fahrradunfälle bei Kindern hin

Auf Kinder als schwächste Teilnehmer im Straßenverkehr weiste am Sonntag die bundesweite Aktion "Kidical Mass" hin. In Wismar waren am Vormittag etwa 140 Menschen unterwegs, sagte ein Polizeisprecher. Die Teilnehmer waren am Markt gestartet und zur Kita Hanseatenhaus gefahren. Organisiert wurde der Protest unter anderem vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ADFC. Im Jahr 2022 wurden landesweit mehr als 500 Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt. Rund 13 Prozent der verunglückten Fahrradfahrer waren jünger als 15 Jahre.

