20.000 Euro Schaden: Baugeräte bei Lübtheen gestohlen

Bislang noch unbekannte Täter haben von einer Baustelle bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Baugeräte im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen. Laut Polizei hätten die Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zugeschlagen. Gestohlen wurden ersten Erkenntnissen zufolge zwei Rüttelplatten, eine Radladerschaufel und eine Palettengabel. Bei der Verladung sei auch ein Bagger der Baustelle benutzt worden, so die Polizei weiter. Die Beamten suchen nun Zeugen: Wer etwas im Zusammenhang mit dem Diebstahl beobachtet hat, kann sich bei der Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer (03883) 63 10 melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim