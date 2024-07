Stand: 29.07.2024 07:37 Uhr 17 Menschen betroffen: Brand in Ferienanlage in Wohlenberg

In einer Ferienanlage in Wohlenberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. Ein Nachbar hatte das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Diese rückten mit knapp 40 Kameraden aus den umliegenden Freiwilligen Feuerwehren in Wohlenberg an. Insgesamt waren 17 Bewohner des Feriendorfes betroffen. Verletzt wurde niemand. Noch in der Nacht wurden sie in anderen Gebäuden der Ferienanlage untergebracht. In dem beschädigten Haus wohnen neben Urlaubern auch Einheimische. Nach den Löscharbeiten ist das Gebäude immer noch stark verraucht und deshalb vorerst nicht bewohnbar. Nach Angaben der Polizei kann eine fahrlässige Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden. Weil das Feuer an einem Stromkastenverteiler ausgebrochen ist, kann aber auch ein technischer Defekt Ursache des Feuers gewesen sein. Die Polizei ermittelt.

