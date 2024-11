Stand: 21.11.2024 18:00 Uhr 17-Jähriger fährt ohne Führerschein bei Rehna gegen einen Baum

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Nordwestmecklenburg wurden am Mittwoch vier Menschen verletzt. Ein 17-Jähriger verlor nach Erkenntnissen der Polizei auf der Straße zwischen Rehna und Benzin am Abend die Kontrolle über sein Auto. Er fuhr gegen einen Baum. Das Auto begann zu brennen. Der Fahrer und die drei Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Fahrer hatte keinen gültigen Führerschein und das Auto war auch nicht versichert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

