Stand: 23.09.2024 06:50 Uhr 1500 Tonnen Kohlendioxid eingespart: E-Bus-Bilanz bei VLP

Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust Parchim VLP zieht zwei Jahre nach Einführung der Elektro-Linienbusse eine positive Bilanz. Laut Geschäftsführer Stefan Lösel seien die Betriebskosten etwa halb so hoch wie bei Dieselbussen. Zudem würde die Reichweite von 200 Kilometern ausreichen. Pro Jahr würden durch die E-Busse 1.500 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Die kreiseigene Verkehrsgesellschaft war nach eigenen Angaben das erste Unternehmen in Deutschland, das im ländlichen Raum in großem Stil Elektro-Linienbusse eingeführt hat. 45 Fahrzeuge und damit rund ein Viertel der Flotte sind seit zwei Jahren im Einsatz. Für die Anschaffung hatte der Kreis eine Förderung von insgesamt 20 Millionen Euro erhalten. Geschäftsführer Stefan Lösel kündigte an, in den nächsten Jahren die ganze Linienbusflotte im Landkreis auf E-Busse umzurüsten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 23.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim