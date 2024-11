Stand: 11.11.2024 10:52 Uhr Zwölf Keller in Bergen aufgebrochen

In Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Wochenende zwölf Kellerräume aufgebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter sind in mehrere Mehrfamilienhäuser im Bereich Friedensstraße eingedrungen. Nach Angaben der Polizei sollen sie sich über die Hauseingangstüren Zutritt verschafft und unter anderem drei E-Bikes im Gesamtwert von 8.700 Euro entwendet haben. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Wer in der Nacht zu Sonntag im Bereich Friedensstraße und Parkstraße etwas beobachtet hat und Hinweise zu dem oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen