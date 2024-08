Stand: 31.08.2024 08:00 Uhr Zweitägiges Stadtfest: Greifswald feiert Caspar David Friedrich

"Straßenkunst zu Friedrichs Zeiten": Unter diesem Motto ehrt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Sonnabend und Sonntag seinen berühmtesten Sohn. Anlass für das zweitägige Stadtfest ist der 250. Geburtstages des weltbekannten Malers, der in diesem Jahr in Greifswald groß gefeiert wird. Auf dem historischen Markt können die Besucher Handwerkern bei ihrer Arbeit zuschauen, eine Runde mit dem Ketten-Karussell drehen und ein buntes Bühnenprogramm mit Theater, Modenschau, Folk und Varieté erleben.

Kirchen beteiligen sich am Stadtfest

Internationale Zirkus- und Straßenkünstler werden in der Innenstadt ihre Darbietungen zeigen. Das Pommersche Landesmuseum, das Caspar-David-Friedrich-Zentrum und das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus beteiligen sich mit Führungen, Konzerten und Mitmachangeboten an dem Stadtfest. Auf dem Vorplatz des Pommerschen Landesmuseums gibt es Holzspiele, Bogenbau und Basteln mit Naturmaterialien sowie kostenloses Kinderschminken. Auch die Altstadtkirchen St. Marien, St. Jacobi und St. Nikolai öffnen an beiden Tagen ihre Türen für Führungen, Vorträge, Musik und Gottesdienste.

Vorbereitung für die Stadtwette mit Dresden

Auf dem Fischmarkt präsentieren sich Partner des Netzwerks „natürlich romantisch“, darunter auch das Caspar-David-Friedrich-Jubiläumsbüro. „In Vorbereitung auf das große Geburtstagsfest am 5. September bieten wir einen Bastel-Workshop an. Interessierte können dann Zylinder, Backenbärte und Hauben für die Kostümwette gegen Dresden basteln“, so Tobias Bessert, Referent für Presse und Marketing. Denn am kommenden Donnerstag treten Dresden und Greifswald in einem ganz besonderen Wettbewerb gegeneinander an. Dabei geht es dann um die Frage: Welche Stadt bringt mehr Bürger in historischen Kleidern an eine große Kuchentafel? Das Nordmagazin im NDR Fernsehen berichtet am Abend über den Stand der Auszählung. Beginn in Greifswald auf dem Markt ist um 16 Uhr.

