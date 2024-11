Stand: 28.11.2024 17:30 Uhr Zwei Hundeangriffe im Kreis Vorpommern-Rügen

In der Gemeinde Jakobsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Paketbote von einem Hund attakiert worden. Nach Angaben der Polizei war der 35-Jährige am Mittwoch an einer Haustür vorbeigekommen, aus der ein Hund herausgelaufen kam. Dieser habe erst gebellt und dann zugebissen. Der Mann wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Hundehalter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung.

Hundeattacke auf Rügen

In Putbus auf der Insel Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist zudem am Mittwoch eine Seniorin gleich von zwei Hunden angegriffen und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Tiere von ihren Leinen losgerissen. Anschließend hätten sie nach der 77-Jährigen geschnappt. Die Hundebesitzerin sei danach einfach mit ihren Tieren weggegangen. Die verletzte Frau zeigte den Angriff wenig später bei der Polizei an. Die Beamten suchen nun Zeugen. Sie ermitteln gegen die Halterin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 28.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen