Stand: 27.12.2024 10:20 Uhr Zurück nach Vorpommern: Jobmessen werben um Rückkehrer

Rund um die Weihnachtsfeiertage kehren viele Menschen in ihre Heimat zurück, um Zeit mit der Familie zu verbringen. In vielen Städten gibt es kurz nach Weihnachten einen Heimkehrertag, bei dem genau diese Zielgruppe überzeugt werden soll, wieder zurück in die Region zu ziehen. Auch in Greifswald und Stralsund präsentieren sich am Freitag (27. Dezember) Unternehmen und Institutionen, um abgewanderte Landeskinder von sich zu überzeugen. Im Stralsunder Strelapark beginnt die Jobmesse, bei der unter anderem das Helios Hanseklinikum, die Weiße Flotte GmbH und die die Bundeswehr vertreten sind, um 11 Uhr. In Greifswald startet der Heimkehrertag um 13 Uhr im Pommerschen Landesmuseum. Auf beiden Messen sind auch die hiesigen Welcome Center, die während des Mottotages über Kitaplätze und Schulangebote informieren, vertreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 27.12.2024 | 08:40 Uhr