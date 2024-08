Stand: 26.08.2024 07:00 Uhr Zufahrt in die Greifswalder Innenstadt eingeschränkt

Pendler aus Richtung Neubrandenburg, Jarmen und Gützkow müssen ab Montagvormittag über die Osnabrücker Straße und den Bahnhof in die Innenstadt von Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fahren. Wie die Stadt mitteilt, wird die Hans-Beimler-Straße ab 10 Uhr zwischen dem Südbahnhof und dem Fliederweg zu einer Einbahnstraße. In dem Bereich werden Kabel verlegt. Umleitungen sind ausgeschildert. Ein Abbiegen in die Heinrich-Hertz-Straße ist während der Bauarbeiten ebenfalls nicht möglich. Die Spur, die aus der Stadt heraus führt, bleibt aber offen. Für Schüler, die mit dem Bus zur Schule fahren, ist eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Einschränkungen gelten voraussichtlich bis zum 27. September.

