Zinnowitz: Erstmals wird Wolfgang-Bordel-Stipendium vergeben

Vor knapp zwei Jahren starb der ehemalige Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, Wolfgang Bordel. Nun gibt es ein nach ihm benanntes Stipendium für Elevinnen und Eleven in Zinnowitz (Vorpommern-Greifswald). Die Theaterakademie Vorpommern und die Anklamer Kulturfabrik haben das Stipendium ausgelobt. Es soll Schauspielschüler unterstützen, die bereits eine abgeschlossene Ausbildung auf einem anderen Gebiet haben und sich nun berufen fühlen, Schauspieler zu werden, heißt es in einer Mitteilung der Vorpommerschen Landesbühne. Erstmals wird das Stipendium am kommenden Mittwoch (23.10.2024) vergeben. An dem Tag beginnt für das neue Studienjahr auch die Schauspielausbildung. Bordel hatte 2000 in Zinnowitz die Theaterakademie gegründet. Er selbst hatte mehrere Berufe erlernt. Unter anderem war er Lokschlosser, Physiker, Philosoph und Theaterregisseur. Auf ihn gehen unter anderem die Vineta-Festspiele zurück und das Open-Air-Spektakel "Die Peene brennt".

