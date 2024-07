Stand: 01.07.2024 10:50 Uhr Zingst: Sundische Wiese wird renaturiert

Heute starten die Bauarbeiten für ein groß angelegtes Renaturierungsprojekt. Im Südteil der Sundischen Wiese bei Zingst (Vorpommern-Rügen) entstehen neue Überflutungs- und Weidegebiete. Das Nationalparkamt Vorpommern stellt die ursprüngliche Priel-Landschaft wieder her. Damit wird ein komplexes Vorhaben zum Sturmflutschutz umgesetzt. Nach Angaben des Nationalparkamtes werden unter anderem Gräben verfüllt, Furten und Durchlässe errichtet und im Anschluss die Schöpfwerke in Pramort und Osthof abgerissen. An diesen Stellen werden die Deiche geöffnet, um das neue Überflutungssystem in Gang zu setzen.

Sperrungen bei Munitionsbergung

Damit sich die Gäste sicher in dem Bereich bewegen können werden Baufahrzeuge und Touristen über unterschiedliche Wege geleitet, heißt es vom Nationalparkamt. Zudem habe die Sundische Wiese eine lange militärische Historie, unter anderem als Bombenabwurfplatz. Es könne jederzeit zu kurzen Sperrungen des gesamten Gebietes kommen, um gefahrlos Kampfmittel zu beräumen. Das Nationalparkamt hat für die Zeit der Bauarbeiten eine entsprechende Beschilderung eingerichtet.

