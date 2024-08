Stand: 12.08.2024 14:00 Uhr Wittower Fähre: Kein Betrieb am Montag und Dienstag

Die Wittower Fähre (Landkreis Vorpommern-Rügen) muss für heute und morgen ihren Fährbetrieb einstellen. Grund sind kurzfristige Reparaturarbeiten an der Motorfähre „Stahlbrode“, so die Reederei Weiße Flotte. Ursprünglich sollte der Antrieb der Fähre bereits vor zwei Wochen repariert werden. Da aber der Lift am Dock der Stralsunder Volkswerft nicht funktionierte, können die Arbeiten erst jetzt durchgeführt werden. Ab Mittwoch soll die Fähre wieder planmäßig fahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 12.08.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen