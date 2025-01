Stand: 15.01.2025 09:18 Uhr "WirtschaftsWoche": Greifswald hat beste Uni-Klinik Ostdeutschlands

Die Universitätsmedizin Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gehört zu den besten Gesundheitsdienstleistern Deutschlands. Das geht aus einer Rangliste des Magazins WirtschaftsWoche hervor. Rund 40.000 Verbraucher wurden in den vergangenen zwei Monaten gebeten, 290 Gesundheitsdienstleister in 15 Kategorien zu bewerten. Bei den "Uni-Kliniken" landet die Greifswalder Klinik auf Platz 13 von 33. Den ersten Platz erreichte die Berliner Charitè. Diese vereint die medizinischen Fakultäten der Westberliner Freien Universität und der Ostberliner Humboldt-Universität. Unter den ersten 15 befindet sich keine weitere Uni-Klinik der fünf ostdeutschen Bundesländer. Der Vorstandsvorsitzenden der Unimedizin Greifswald, Prof. Uwe Reuter, sieht den Verdienst vor allem bei den Mitarbeitern der Klinik: "Ohne exzellente ärztliche Versorgung, die hoch qualifizierte Pflege und die hervorragende Arbeit aller unterstützenden medizinischen und administrativen Bereiche wären solche erfreulichen Ergebnisse nicht zu erzielen."

Neue Herzchirurgie

Die Unimedizin sei gerade dabei, mehrere ehrgeizige Projekte umzusetzen, um die Behandlungsangebote zu erweitern. Am Mittwoch wird zum Beispiel die neue Herzchirurgie eröffnet. Damit gibt es neben dem Klinikum Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eine weitere Fachabteilung zur Herzgesundheit im Raum Greifswald. In der Kategorie "Reha-Zentren" konnte außerdem ein weiterer Gesundheitsdienstleister aus Greifswald punkten. Die MEDIGREIF-Unternehmensgruppe landete auf dem sechsten Platz. Bewertet wurden in dieser Kategorie 19 Reha-Zentren. Zur Unternehmensgruppe gehören nach eigenen Angaben Rehabilitationseinrichtungen und Krankenhäuser in Greifswald, Heringsdorf und Magdeburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald