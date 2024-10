Stand: 19.10.2024 11:24 Uhr Wiek auf Rügen: Zwei Männer bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einer Agrarfirma in Wiek auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollten sie am Freitagmittag einen industriellen Heiztrockner umsetzen. Beim Transport des Gerätes mit einem Rollwagen brach jedoch eine der Rollen ab, teilte die Polizei mit. Der knapp eine Tonne wiegende Getreidetrockner kippte dabei um und stürzte auf die beiden Mitarbeiter. Die Männer wurden mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Stralsund gebracht. Die Kriminalpolizei und das Landesamt für Gesundheit und Soziales ermitteln nun zur Unfallursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 19.10.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen