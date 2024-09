Stand: 30.09.2024 07:00 Uhr Wertvolle Elektrofahrräder auf Usedom gestohlen

Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte zunächst zwei E-Bikes in Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) der Marke "Velo de Ville" in schwarz von einem Fahrradträger gestohlen. Aus der Radhalterung eines anderen Fahrzeugs entwendeten die Täter dann ein Elektrofahrrad der Marke "Thule". Räder des gleichen Herstellers wurden dann in Bansin und Heringsdorf ebenfalls jeweils von einem Fahrradgepäckträger gestohlen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Heringsdorf ermittelt und sucht Zeugen. Wer in den Nachtstunden vom Sonnabend auf Sonntag etwas beobachtet hat, möge sich bitte an die Polizei wenden.

