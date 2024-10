Stand: 11.10.2024 07:06 Uhr Weiße Flotte schränkt Fährverkehr rund um Rügen ein

Für/fernsehen/screenshot1778498_v-contentxl.jpgden Freitag hat die Reederei der Weißen Flotte mitgeteilt, dass es zu Einschränkungen und Änderungen im Fahrplan kommen wird. Grund hierfür sind die Wetter-, Wind- und Wasserstandsvorhersagen. Das betrifft in Vorpommern vor allem die Fahrten zur Insel Hiddensee und in den Boddengewässern. So entfallen alle Fahrten zwischen Sellin und Baabe (Landkreis Vorpommern-Rügen), zwischen Gager und Baabe sowie auch alle An- und Abfahrten mit der Solarfähre "Sünje" zwischen den Häfen Sellin und Babe. Auch für die Reise von und zur Insel Hiddensee wird es zu Einschränkungen und Änderungen im Fahrplan kommen, so die Reederei. Die Weiße Flotte empfiehlt, am besten auf die Fahrten am Nachmittag auszuweichen. Über eventuelle Änderungen gibt es aktuelle Informationen auf der Internetseite der Weißen Flotte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 11.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen