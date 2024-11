Stand: 28.11.2024 07:58 Uhr Weihnachtsmärkte in Greifswald und Grimmen öffnen

Der Historische Marktplatz in der Hansestadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) öffnet am Donnerstag Mittag für drei Wochen seine Pforten. In diesem Jahr bieten 37 Aussteller eine breite Palette an, von Glühwein und Naschereien über Fahrgeschäfte bis hin zu Handwerkskunst. Seit nunmehr 14 Jahren ist auch die Adventskirche ein fester Bestandteil des Marktes, in der Besucher auch mal besinnlich innehalten können. Auf dem Fischmarkt nebenan lädt das skandinavische Winterdorf zum Verweilen ein, auch Vereine stellen sich dort vor. Weitere Höhepunkte sind die Ankunft des Weihnachtsmanns und das Adventsshopping am ersten Adventssonntag (8. Dezember). Im Rathauskeller bieten rund 60 Manufakturen, Ateliers und Werkstätten an den Adventswochenende ihre Waren an,, darunter Kerzen, Christstollen oder Holzarbeiten.

Weihnachtsbäckerei in Grimmen

Im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gibt es von Donnerstag bis einschließlich Sonnabend Bühnenprogramme, eine Bastelstraße und die beliebte Weihnachtsbäckerei. Das Bühnenprogramm wird unter anderem von der Grimmener Grundschule und der Musikschule gestaltet. Der Weihnachtsmann begrüßt die Besucher täglich um 15.30 Uhr. Die Grimmener Tafel verköstigt die Gäste von 11 bis 17 Uhr im Weihnachtscafé. Auf dem historischen Marktplatz können sich Groß und Klein an den Buden und Karussells erfreuen. Der Grimmener Weihnachtsmarkt schließt dann am Sonnabend um 21.00 Uhr seine Pforten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 28.11.2024 | 09:30 Uhr