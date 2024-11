Stand: 12.11.2024 07:43 Uhr Weihnachten im Schuhkarton: Sammelaktion in Vorpommern läuft

In Vorpommern werden wieder Weihnachtsgeschenke für Kinder in Not gesammelt. Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" läuft noch bis zum 18. November. Bis dahin können die gefüllten Schuhkartons bei teilnehmenden Annahmestellen abgegeben werden. Die Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist nach eigenen Angaben in diesem Jahr bereits zum 19. Mal an der Aktion beteiligt. Am Mittwoch, den 13.11., wird dort in der Luther-Kirche eine "Packparty" gefeiert. Laut Schirmherr Torsten Grundke werden dann die bisher gesammelten Spielzeuge, Mützen, Malblöcke, Stifte und andere kleine Gegenstände in Schukartons verpackt. In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist die Packparty am Freitag, den 15.11., in der Johanneskirche. Sammelstellen gibt es auch in Barth, Grimmen, Anklam und auf der Insel Rügen. In diesem Jahr lautet das Motto "Liebe lässt sich einpacken".

Übersicht Sammelstellen "Weihnachten im Schuhkarton" Stralsund:

Nachbarschaftszentrum Grünhufe (Auferstehungskirche)

"Media Markt" im Strelapark, Grünhufer Bogen 13-17

"Spielzeugschachtel", Ossenreyerstr. 49A, "Sonnen-Apotheke", Küterdamm7

"Das Pflegeteam Behrens" Beratungszentrum Stralsund, Hans-Fallada-Straße 1,

Uhlenhaus Tagesstätte-Stadtteilbibliothek, Maxim-Gorki-Straße 32

Maritimes Zentrum Franken, Großer Diebsteig 3

Landeskirchliche Gemeinschaft, Katharinenberg 32

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Fährstraße 11 (Annahme zu den Veranstaltungen)

Lutherkirche, Alte Richtenberger Straße 87 (Annahme zu den Veranstaltungen)

Regionale Schule „Hermann Burmeister“ Grundschule „Hermann Burmeister“ Jaromarstr. 10 Hochzeitshaus Saffran, Mönchstraße 35

Kita "Im Heuweg", Heuweg 11

Orangery Stralsund, Am Fischmarkt 13A

PC-Reparatur Shop GmbH, Boddenweg 3C

Aktiv Schuh Stralsund, Ossenreyerstr. 42

"Das Pflegeteam Behrens" Stralsunder Straße 34 in Prohn

Barth:

Treffpunkt andersARTick, Bahnhofstr. 5 Bibelzentrum

"St. Jürgen", Sundische Straße 52 in Barth

Grimmen:

"M & S" Küchen, Greifswalder Straße 24

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Friedrichstraße 2 (Annahme zu den Veranstaltungen) Änderungsschneiderei Sandra Sauer, Südpromenade 9

SOS Familienzentrum, Otto-Krahmann-Straße 1

Rügen:

Schuhhaus Feilke, Rügengalerie 1, Sassnitz

Evangelische Gemeinde, Billrothstraße 1, Bergen

Haarwerkstatt, Dammstraße 11, Bergen

Gemeinschaftspraxis Dr. Tomschin, Margaretenstraße 14, Binz

Stadt-Information Kurverwaltung Putbus, Alleestr. 2, Putbus

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 12.11.2024 | 12:40 Uhr