Stand: 13.01.2025 13:23 Uhr Wasserwacht Greifswald bildet Nachwuchs-Rettungsschwimmer aus

Die Wasserwacht Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bildet derzeit Rettungsschwimmer aus. Sie machen diese Ausbildung aus verschiedenen Gründen, einige von ihnen werden unter anderem am Strand von Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eingesetzt. Die beiden Schwimmkurse befinden sich derzeit in den Endzügen – sowohl die theoretische als auch die praktische Prüfung stehen in dieser Woche auf dem Plan. Um den Rettungsschwimmschein zu erlangen trainieren die Teilnehmer jedes Kurses drei Monate lang einmal wöchentlich im Freizeitbad Greifswald. Einer der Trainer ist Constantin Wilmbusse. Er sagt, dieser Kurs sei für alle Menschen, die Spaß am Schwimmen haben, die über ihre eigenen Grenzen hinauswachsen wollen und die letztendlich Menschen helfen wollen. Aufgrund der hohen Nachfrage wird der nächste Kurs mit maximal 15 Teilnehmern wohl bereits im April starten.

