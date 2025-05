Stand: 07.05.2025 08:48 Uhr Wandern mit dem Ranger durchs Biosphärenreservat Südost-Rügen

Im Biosphärenreservat Südost-Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) können Einheimische und Gäste ab sofort wieder an geführten Rangerwanderungen in die unterschiedlichen Naturschutzgebiete teilnehmen. Dabei geht es zum Beispiel durch die Zicker Berge, die Goor, die Granitz und das Seedorfer Hügelland. In den unterschiedlichen Naturschutzgebieten erfahren die Teilnehmenden von den Rangern viel Wissenswertes über die einzigartige Natur und Geschichte des Biosphärenreservates. So findet zum Beispiel die Grasnelke auf den Trocken- und Magerrasengebieten in den Zicker Bergen ideale Wuchsbedingungen. Die Wanderungen sind kostenlos und außerdem unterschiedlich lang und schwer, so dass für alle Interessierten ein Angebot dabei sein sollte.

