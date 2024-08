Stand: 02.08.2024 07:11 Uhr Vorpommersche Landesbühne will polnische Zuschauer gewinnen

Die Vorpommersche Landesbühne ist Teil des deutsch-polnischen Theaternetzwerkes "viaTEATRI" - zusammen mit den Uckermärckischen Bühnen in Schwedt und der Oper in Stettin. Gemeinsam planen sie für das kommende Jahr ein großes deutsch-polnisches Theaterfest. Amateur-Theatergruppen aus Deutschland und Polen werden dann in Heringsdorf auftreten, sagt Andreas Flick, Intendant der Vorpommerschen Landesbühne. Das Projekt findet bewusst an der deutsch-polnischen Grenze statt und wird durch Mittel aus einem Regional-Fond der Europäischen Union kofinanziert. Am 7. August stimmt ein musikalischer Abend die Zuschauer schon einmal darauf ein. Dann ist ein deutsch-polnischer Kulturabend geplant. Unter anderem wird die Journalistin, Autorin und Kulturmanagerin Dorota Danielewicz über polnische Spuren in Berlin und deutsche Spuren in Polen sprechen und dabei aus ihrem Buch “Auf der Suche nach der Seele Berlins” lesen. Mehr Informationen gibt es auf: https://viateatri.de/viaTeatri/Default.html

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 01.08.2024 | 16:30 Uhr