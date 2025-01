Stand: 15.01.2025 13:00 Uhr Vorpommern-Rügen: Erstmals VorReiter-Preis verliehen

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurde zum ersten Mal der VorReiter-Preis verliehen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte gemeinsam mit lokalen Partnern zum dritten Mal zum sogenannten VRühstück (Vorpommer-Rügen-Frühstück) in einem Stralsunder Restaurant eingeladen. Dabei wurden zum ersten Mal drei Unternehmensideen aus der Region geehrt. Insgesamt hatten sich zwölf Untenehmen aus den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Handwerk, Sozialwesen, Gesellschaft, Umwelt, Bildung und Wissenschaft beworben. Das maritime Unternehmen „Ostseestaal“ aus Stralsund gewann den VorReiter-Preis in der Kategorie Wirtschaft. „NautiTronix“ aus Putbus wurde für eine Lösung zur frühzeitigen Fehlererkennung auf Schiffen in der Kategorie Innovation ausgezeichnet. Und die „NOX AAL Technologies GmbH“ aus Bergen bekam den Start-Up-Preis für smarte Türschlösser, damit Rettungskräfte schneller zum Einsatzort gelangen.

